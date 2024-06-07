طلاب «الثاني عشر» يستعدون لـ«الفيزياء»

دينا جوني (دبي)

يستعد طلبة الثاني عشر جميع المسارات لتأدية امتحان الفيزياء يوم الاثنين المقبل، والذي حددته مؤسسة الإمارات للتعليم عقب نهاية الأسبوع، لكي يتمكّن الطلبة من الاستعداد للاختبار بشكل جيد.

وكان الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم قد أدوا امتحان مادة العلوم الصحية لمسارات العام والمتقدّم والتطبيقي، ومادة الأحياء لمسار النخبة.

ولفت عدد من الإدارات المدرسية إلى التزام الهيئات الرقابية من المعلمين بالمهام المطلوبة منهم وفق ما جاء في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات. وأشاروا إلى أن المراقبين في اللجان الامتحانية والغرف الصفية يحرصون على عدم ارتكاب أي من الطلبة للمخالفات لضمان سلامة تطبيق الاختبارات.

وأكدوا أن جميع الطلبة ملتزمون بعدم إدخال الهواتف الذكية إلى قاعة الامتحانات، وترك الأجهزة خارج الصف للتمكّن من الدخول إلى اللجنة الامتحانية.

وكانت المؤسسة قد عممت قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي جملة من المهام المطلوبة من المعلمين، أبرزها رصد عملية الغش بين الطلبة من خلال تحرير محضر رسمي، ورصد الأدوات المستخدمة والأدلة الداعمة لها.