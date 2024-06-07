«العلوم الصحية» تسعد طلاب «الثاني عشر»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى طلبة الثاني عشر الامتحان في مادة العلوم الصحية، في ثالث أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، للعام الدراسي 2023/ 2024، وجاءت أسئلة امتحان العلوم الصحية في 25 سؤالاً، وسط تباين آراء الطلبة بين كفاية الوقت وطول الأسئلة، مجمعين على أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، مع تشابه بين الإجابات، وعلى الطالب اختيار الصحيحة.

وقال يوسف أبو عيده، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه طويل قليلاً، وبعض الطلاب شكا من قصر الوقت، ويتضمن أسئلة خاصة تبرز الفروق الفردية بين الطلاب، ولكن الوقت بالنسبة للطلبة فوق المتوسط ملائم.

ومن جانبه، أفاد الطالب أحمد المخمري بأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ويتسم بالطول، حيث تضمن 25 سؤالاً اختيارياً من متعدد، وتشابه الإجابات يحتاج إلى تركيز وتفكير لاختيار الإجابة الأدق، ولكن عموماً خلال الأيام الثلاثة الأولى من الامتحان، كانت الأمور جيدة.

فيما رأى الطالب منصور راشد أن الامتحان معقول، متوسط المستوى، والوقت مناسب، مع وجود بعض الأسئلة التي تميز الطلبة، وتبين الفروقات الفردية، ولكن جميع الأسئلة تحتاج إلى تركيز.

طلبة الظفرة: الامتحان «مباشر وواضح»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعرب طلاب وطالبات مدارس الظفرة عن ارتياحهم من امتحان العلوم الصحية الذي جاءت أغلب أسئلته من الهيكل المدرسي، ولم يتضمن أي صعوبات تؤثر في نتيجة الامتحان، كما جاء الوقت مناسباً للأسئلة. وفي الوقت ذاته لم تتلقَّ لجان المراقبة أي شكاوى من الطلبة حول صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، أو عدم وضوح أي سؤال من أسئلة الامتحان. وأكد الطالب عبدالله طارق، من لجنة الفلاح الثانوية في مدينة زايد، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة جاءت مطابقة للهيكل المدرسي الذي تم التدريب عليه قبل الامتحانات، وأنه سعيد بمستوى الامتحان، متمنياً أن تكون الامتحانات المتبقية سهلة ومباشرة وبعيدة عن الغموض والمفاجآت.

ويرى محمد سمير أن الامتحان جاء مباشراً وواضحاً، ولم تكتنفه أي مفاجآت غير سارة، بل على العكس كانت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط الذي استعد جيداً للامتحان قبل بدايته، مؤكداً أنه يتوقع أن يحقق العلامة الكاملة وخاصة أنه قد تدرب جيداً على الهيكل المدرسي، وحل العديد من النماذج الامتحانية قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الثالث.

طلبة عجمان: ارتياح عام

سعيد أحمد (عجمان)

عبّر عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، عن ارتياحهم بشكل عام من سهولة أسئلة اختبار مادتي الأحياء والعلوم الصحية، التي جاءت واضحة ومطابقة للنماذج التي تدربوا عليها خلال دراستهم.

وقال الطالب علي حسن علي، مسار عام، إن اختبار مادة العلوم الصحية، كان جيداً من ناحية بساطة معظم الأسئلة والفترة الزمنية المحددة له، لافتاً إلى أن الاختبار الإلكتروني يمنح الطالب فرصة للتأكد من الإجابة والمراجعة، كما أن الوقت كان كافياً.

وقال الطالب محمد السويدي، مسار النخبة، إن أسئلة اختبار مادة الأحياء، جاءت سهلة ومفهومة، ولا تحتاج إلى جهد أو تفكير، لافتاً إلى أن مثل هذه الاختبارات السهلة، تدخل الفرحة في نفوس الطلاب، وتشجعهم على بذل المزيد من الاجتهاد في المذاكرة.

طلبة أم القيوين: أسئلة بسيطة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر بمدارس أم القيوين، أنهم أنجزوا اختبار مادتي العلوم الصحية والأحياء، في وقت قصير، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة وبسيطة، واستطاعوا الإجابة عنها بشكل صحيح.

وقال الطالب محمد سيف الغفلي، مسار متقدم بأم القيوين، إن أسئلة امتحان مادة العلوم الصحية، جاءت إلكترونياً في 25 سؤالاً، وكانت سهلة وواضحة، ولا تحتاج إلى جهد كبير، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية للاختبار كانت مناسبة جداً، حيث أجاب عن جميع الأسئلة، وقام بمراجعتها دون أية ضغوط.