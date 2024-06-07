عمر الدرعي: القيادة تولي كل الدعم  لبعثة الحج

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، بحجاج الدولة، وحرصهم على تحقيق السعادة لهم، ليؤدوا هذا الركن العظيم بروحانية وطمأنينة ويسر، مشيداً بالدعم الكبير من صاحب السمو رئيس الدولة للهيئة، ولمكتب شؤون الحجاج، وتوجيهات سموه بتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم حتى عودتهم لديارهم سالمين، بعد أداء فريضة الحج، الأمر الذي انعكس على تميز الخدمات المقدمة لحجاج الدولة وتحقيق السعادة لهم، مقدراً متابعة سموه أحوال الحجاج في الأراضي المقدسة على مر السنوات الماضية، والاتصال للاطمئنان عليهم.

جاء ذلك، خلال كلمته لأعضاء مكتب شؤون حجاج الدولة لدى مغادرتهم أرض الدولة يوم الخميس عبر مطار زايد الدولي في أبوظبي، متوجهين إلى المملكة العربية السعودية، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية والثقة بالنفس، وإخلاص النية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، كسباً للأجر والثواب، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تنتهج التميز ورقي الخدمات وجودتها، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود، وتوجيه كل الإمكانات المتوفرة لخدمة حجاج الدولة وتوفير احتياجاتهم كافة في المشاعر المقدسة، ومتابعة جميع شؤونهم على مدار الساعة حتى عودتهم للوطن. وأكد الدكتور الدرعي، أن الهيئة تحرص على الارتقاء بمهام البعثة الرسمية ومكتب شؤون الحجاج من خلال مراجعة أداء البعثة في السنوات الماضية، وبحث آلية تطويرها وتجنب الهفوات والتحديات التي واجهتها، وكيفية الاستفادة من وسائل التقنية المتاحة، وتسخيرها لخدمة برامج البعثة، والتواصل مع الحجاج بغية توفير الراحة الكاملة لهم، وتذليل العقبات كافة التي تواجههم خلال أدائهم المناسك، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده البعثة عاماً بعد عام، بفضل الله، والدعم المباشر والمتواصل من القيادة الرشيدة لها. وقال إن البعثة، وبالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة قامت بتوفير كل ما من شأنه أن يساعد الحجاج على أداء هذا الركن من ناحية التوعية بالمناسك والمحافظة على صحتهم، والإجابة عن فتاواهم واستفساراتهم ومتابعة أحوالهم، داعياً الحجاج إلى التواصل مع مكتب شؤون الحجاج في أي وقت طوال موسم الحج.