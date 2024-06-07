«الشؤون الإسلامية» تعد كتيباً إرشادياً لتنظيم عمل «مكتب الحجاج»

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة كتيب «دليل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة»، وهو كتيب إرشادي يحدد مهام اللجان وواجبات الأعضاء في المكتب وفق منهجية تسلسلية تعزز جهودهم في خدمة الحجاج، وتسهم في الاستخدام الأمثل للموارد من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من شركات التعهيد، وأصحاب الحملات بهدف تقديم الخدمات بكفاءة وجودة تلبي طموحات الحجاج، وتحقق لهم السعادة في هذه الرحلة المباركة.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن إصدار الكتيب يأتي ضمن استراتيجية الهيئة واستعداداتها للارتقاء بالخدمات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج الدولة، مشيراً إلى أن توزيع المهام وتحديد المسؤوليات يعزز بذل الجهود، والعمل بمهنية وجدارة، وإظهار المقدرة والتصرف الإيجابي في المواقف الطارئة، والاستباقية في وضع الخطط والحلول المناسبة للتحديات التي تستلزم التصرف بحكمة، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم أجود الخدمات لحجاج الدولة والسهر على راحتهم، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي توفر كامل الدعم للهيئة ولمكتب شؤون الحجاج، وتتابع باهتمام جميع شؤون حجاج الدولة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم لأرض الوطن.

ثلاثة فصول

يتكون الكتيب من ثلاثة فصول، يتناول الأول التعريف بمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أنه الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن الأمور المتعلقة لحجاج الإمارات بموسم الحج، ومتابعة أداء الشركات المتعهدة بمشاريع مقرات المكتب في المشاعر المقدسة وأداء حملات الحج، ثم يستعرض هيكلة المكتب ومهامه.

أما الفصل الثاني فيحدد مهام رئيس المكتب ونائبه، ولجنة المتابعة التابعة له التي تشمل فريق البيانات والأنظمة وفريق المتابعة والتدقيق، وفريق البروتوكول والعلاقات العامة، وكذلك واجبات أعضاء المكتب. أما الفصل الثاني فيتناول اختصاص قطاعات المكتب الثلاثة، قطاع الخطاب الشرعي والإعلامي، وقطاع العمل الميداني الذي تتبع له لجنة المدينة المنورة ولجنة إسعاد الحجاج ولجنة متابعة المخيمات ولجنة الوقاية والاستجابة ولجنة الخدمات العامة، وقطاع التمكين الإداري الذي يضم اللجنة المالية ولجنة الشؤون الصحية ولجنة الإسناد الإداري والتقني.

وأكدت الهيئة أن مكتب شؤون حجاج الدولة يشهد تطوراً متواصلاً يواكب استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستهدف تقديم الخدمات لحجاج الدولة بطرق سهلة وميسّرة، وفق أحدث الوسائل المتاحة.