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علوم الدار

«الصحة» تعزز مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ

جانب من الورشة (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ورشة عمل عن «تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. وعُقدت الورشة في دبي على مدار 4 أيام، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية في الوزارة والجهات ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية عامة لتعريف المشاركين بأهم عناصر الخطط الوطنية، كما شهدت سلسلة من تمارين المحاكاة التي تهدف لتعزيز الكفاءات في مجال التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. 
وقال الدكتور حسين الرند: «إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة في مواجهة الطوارئ الصحية، مع التركيز على بناء شبكة قوية من المهارات والمعرفة والمشاركة المجتمعية التي تدعم الصحة العامة في دولة الإمارات. وأشار إلى جهود الوزارة لتحسين القدرات الوطنية في التعامل مع الطوارئ الصحية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال والمشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
حالات الطوارئ
دبي
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