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علوم الدار

«صحة أبوظبي» و«نوفارتس» تطوران أبحاث الجينوم

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
8 يونيو 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، بالولايات المتحدة الأميركية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ونوفارتس الشرق الأوسط، شركة الصناعات الدوائية العالمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تطوير الحلول ضمن عدة مجالات علاجية، بما في ذلك مجالات البحوث السريرية الجينية لأدلة العالم الحقيقي، وتطوير ونشر الأدلة لتعزيز المعارف في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
وبحضور تييري دياجانا، رئيس قسم الصحة العالمية، ومواقع كاليفورنيا في قسم نوفارتس للأبحاث الطبية الحيوية، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وإبراهيم عقل، رئيس الشؤون الحكومية والقيمة، والوصول بمنطقة الخليج في نوفارتس.
ويستند هذا التعاون إلى خبرات أبوظبي وإمكاناتها في علوم الجينوم، والإجراءات التنظيمية وأطر العمل البحثية للتعاون في الأبحاث السريرية المستقبلية وإنشاء أدلة العالم الحقيقي. ويتضمن ذلك استكشاف الحلول المبتكرة وأبحاث الجينوم في علم الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب. وسيعمل الطرفان على إنشاء ونشر الأدلة لتعزيز المعارف بالعلاج الإشعاعي.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «تُعتبر نوفارتس أحد الشركاء الذين تجمعنا بهم علاقة تعاون طويلة الأمد، ونعتز بالعمل معهم من أجل استكشاف مجالات واعدة من فرص التعاون لتعزيز صحة وسلامة المرضى في المنطقة والعالم. نؤمن بأن هذه الشراكة ستمكننا من تسريع الجهود في الطب الشخصي والدقيق ضمن مجالات علاجية مهمة. وفي الوقت الذي نواصل فيه ترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للابتكار في علوم الحياة ووجهة للأبحاث المبتكرة، نتطلع قدماً للعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وتوحيد خبراتنا لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة». 

صحة أبوظبي
الجينوم
الولايات المتحدة
الرعاية الصحية
دائرة الصحة
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