«بيت الخير» تواصل خدمة ورعاية المساجد

دبي (الاتحاد)

مع قدوم فصل الصيف، كثّفت «بيت الخير» جهودها الإنسانية من خلال حزمة من المشاريع النوعية، وفي مقدّمتها مشروع «سقيا الماء»، الذي يوفّر عبوات ماء الشرب للمصلين في المساجد والمصليات، خدمةً لرواد المساجد وتعزيزاً لقيم التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، حيث بلغ عدد المساجد المستفيدة من المشروع منذ إطلاقه العام الماضي 1655 مسجداً في إمارة دبي، بإجمالي 80,870 كرتون ماء، بالإضافة إلى توزيع 44 ألف كرتون ماء، خلال شهر رمضان الماضي للمساجد في مختلف إمارات الدولة. كما تواصل الجمعية جهودها في توفير كافة مستلزمات المساجد من أثاث وتكييف وغيرها، من خلال مشروع «خدمة المساجد» الذي يعد مشروعاً من مشاريع الصدقة الجارية، ويسمح للمحسنين بتوجيه تبرعاتهم وصدقاتهم لخدمة بيوت الله، وصيانتها.