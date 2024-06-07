«الإمارات تحب الفلبين» تنظم احتفالاً جماهيرياً

دبي (وام)

تنظم صفحة «الإمارات تحب الفلبين» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في التاسع من يونيو الجاري، احتفالاً جماهيرياً ضخماً للجالية الفلبينية في دولة الإمارات يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 126 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين. وتهدف الاحتفالية الكبيرة، التي يشهدها عدد من المسؤولين الإماراتيين ونخبة من الشخصيات، إلى الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات والفلبين.

وتقام الاحتفالية، التي تبدأ من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى 8 مساءً، بالتعاون مع شرطة دبي، وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

وتترجم الاحتفالية حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع مختلف الدول الصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين شعوب العالم كافة،. وارتبطت دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بعلاقات صداقة قوية، حتى قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية في 19 أغسطس 1974، ثم افتتاح سفارة جمهورية الفلبين في أبوظبي في 17 يونيو 1980.

وتطوّرت العلاقات بين البلدين إلى أن تُوّجت في العام 1989 بافتتاح سفارة الإمارات في مانيلا.