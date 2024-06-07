استراحات «مكيفة» لسائقي «الدليفري»

(وام)

وفرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، 6 آلاف موقع لاستراحة سائقي توصيل الطلبات «الدليفري» في مختلف مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، التي تبدأ في 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل. يأتي ذلك، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين الوزارة ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، و«دليفيرو»، و«نون»، و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.