السبت 8 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استراحات «مكيفة» لسائقي «الدليفري»

استراحات «مكيفة» لسائقي «الدليفري»
8 يونيو 2024 01:16

(وام)

أخبار ذات صلة
سفارة سلوفينيا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني لبلادها
«أبوظبي للزراعة»: 103 آلاف زيارة تفتيشية في 2023

وفرت  وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي،  6 آلاف موقع لاستراحة سائقي توصيل الطلبات «الدليفري» في مختلف مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، التي تبدأ في 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل. يأتي ذلك، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين الوزارة ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، و«دليفيرو»، و«نون»، و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات. 

وزارة الموارد البشرية والتوطين
سائقي الدليفري
مركز النقل المتكامل
أبوظبي
آخر الأخبار
مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضدها
8 يونيو 2024
فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (أف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»
8 يونيو 2024
فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العمل الدولية»: البطالة في غزة تقترب من 80%
8 يونيو 2024
سوناك خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في ستونهاوس، غرب إنجلترا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
8 يونيو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في رام الله
8 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©