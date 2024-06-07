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«أكتف أبوظبي».. صحة ونشاط ومرونة ذهنية

«أكتف أبوظبي».. صحة ونشاط ومرونة ذهنية
8 يونيو 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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تستهدف مبادرة «أكتف أبوظبي»، تعزيز النشاط البدني والصحة الشاملة لأكثر من 25 ألف طالب في العاصمة مع نهاية العام الجاري، عبر برنامج الجلسات الحوارية لمدارس دائرة التعليم والمعرفة، بهدف إعداد جيل يتمتع بالنشاط البدني والمرونة الذهنية.
وبدأ برنامج الجلسات الحوارية لمدارس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في أبريل 2023، وشمل حتى الآن أكثر من 8.750 طالباً في 26 مدرسة، ومن المقرر أن يمتد إلى 70 مدرسة إضافية بنهاية العام، مع التركيز على المجتمعات القروية ومنطقة الظفرة. وتتضمن فعاليات مبادرة «أكتف أبوظبي» مجموعة من الأنشطة التي تحفز الحركة، وتدعم المجتمع، وتساهم في زيادة مستوى الوعي البيئي، وإلهام جيل الشباب.

أبوظبي
أكتف أبوظبي
دائرة التعليم
دائرة التعليم والمعرفة
الظفرة
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