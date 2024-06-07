سفارة سلوفينيا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي (وام)

أقامت نتاليا منصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سوفوتيل في أبوظبي، عبدالرحمن النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقالت السفيرة نتاليا منصور، في كلمة لها بهذه المناسبة، إن سلوفينيا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيدة وقوية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب.

وأضافت أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع سلوفينيا، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لسلوفينيا في الشرق الأوسط.

وأكدت حرص سلوفينيا على فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة، تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.