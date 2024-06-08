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سفير الدولة يتفقد آخر الاستعدادات قبل بدء مناسك الحج

سفير الدولة يتفقد آخر الاستعدادات قبل بدء مناسك الحج
8 يونيو 2024 14:10

تفقد سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أمس، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة، واطلع على آخر الاستعدادات والتجهيزات، وأبرز الخدمات المعدة لحجاج الدولة قبيل بدء مناسك حج هذا العام.

ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على اهتمامهم الكبير ومنقطع النظير بحجاج دولة الإمارات.

وتوجه سعادته بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على توجيهاتهما المستمرة لخدمة الحجاج، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإحداث التوسعات المستمرة واعتماد أفضل التقنيات والتأهيل المستمر للكوادر، وبما يتناسب مع المكانة والمستوى المميزين اللذين تحتلهما المملكة عالمياً.

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وأشاد سعادته، خلال الجولة التفقدية، التي رافقه خلالها سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب حجاج دولة الإمارات، وسعادة ناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين في مكتب شؤون حجاج الدولة، بالجهود الاستباقية والاستعدادات الجارية لاستقبال حجاج الدولة، وأبدى ثقته في قدرة الفرق الميدانية التابعة لمكتب حجاج الإمارات على توفير خدمات متقدمة تضمن راحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وتتابع لجنة حجاج دولة الإمارات، على مدار الساعة، عمليات تجهيز مخيمات الحجاج في كل من منى وعرفات، وتتلقى تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات.

وكانت بعثة الدولة الرسمية، التي أقلت أعضاء مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، قد وصلت أمس الأول إلى جدة عبر مطار زايد الدولي.

المصدر: وام
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