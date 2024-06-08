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علوم الدار

وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض
8 يونيو 2024 15:32

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض .

وجاء كالتالي:

- تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها.

- اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص .

- تحديد 5 حالات يسمح فيها بالإجهاض وفق شروط وضوابط محددة.

- ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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