وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض .
وجاء كالتالي:
- تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها.
- اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص .
- تحديد 5 حالات يسمح فيها بالإجهاض وفق شروط وضوابط محددة.
- ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل، وألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.