الإمارات تشهد أطول نهار بين 20 و22 يونيو

تشهد الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، أطول نهار في السنة مدته 13 ساعة و48 دقيقة.

يحدث الانقلاب الصيفي في يوم 21 يونيو في معظم السنوات لكن هذا العام سيكون الانقلاب الصيفي أبكر قليلاً من المعتاد في 20 يونيو بالنسبة لمعظم دول العالم عند الساعة 20:51 بالتوقيت العالمي وهو ما يعد أبكر وقت له منذ عام 1796. كما أن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي سيكون أبكر في السنوات الكبيسة القادمة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال. فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية من الدولة ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية ويكون أقصر ظل للزوال في عموم النصف الشمالي من الأرض.

وأضاف أن درجات الحرارة ستتراوح معدلاتها بين 41 و43 درجة مئوية نهارا و26 و29 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموما ونشاط للرياح وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل.

وتسود، خلال النصف الأول من الصيف، رياح "البارح" الصيفية حيث تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية والتي تثير تحرك الكثبان الرملية وتثير الغبار أحيانا مع احتمال تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن أربع درجات عن معدلاتها الطبيعية وتهب أحيانا رياح "السموم" الحارة والجافة.

أما في النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس وحتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر، فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية وتنشط رياح "الكوس" الرطبة التي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها متسببة في أمطار رعدية أو ما يسمى "الروايح".