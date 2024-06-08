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علوم الدار

اختتام دورة «دبلوم الابتكار والبحث والتطوير» في شرطة دبي

صورة جماعية للمشاركين في الدورة (من المصدر)
9 يونيو 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

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شهد العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، حفل ختام دورة إدارة الابتكار لمنتسبي دبلوم «الابتكار والبحث، والتطوير» في نسخته الخامسة، بمشاركة 22 منتسباً من مختلف القطاعات والتخصصات في شرطة دبي، والذي نظمه مجلس الابتكار بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والمعهد العالمي لإدارة الابتكار، وسيابارتنرس، وذلك بحضور الرائد الدكتور عبد الله اشكناني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والرائد محمد عبد الرحمن، رئيس قسم مركز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، وسيزار موكزل، الرئيس التنفيذي لشركة سيابارتنرس، وعدد من الضباط.
وأكد العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، أن دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير»، انطلق قبل أربعة أعوام، سعياً لضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالمواهب والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية ودعمها بالممكنات والحوافز والدعم اللوجستي المناسب، وتبني المشاريع الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني.
وبين العقيد الجناحي، أن الدورة الذي يقدمها، الدكتور عبد الرحمن زريق وفوزي الأسدي، من معهد جيمي، يتضمن التعريف بمفاهيم الابتكار، والابتكار المؤسسي، والعقلية الابتكارية للفرد، وبرامج تخصصية في الابتكار، وكيف وأين يمكننا الابتكار، وقائدي الابتكار، واستراتيجية الابتكار، وثقافة الابتكار، وغيرها من المحاور التي من شأنها رفع قدرات منتسبي الدبلوم في مجال الابتكار، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير المتبعة عالمياً.
من جانبه، قال الرائد الدكتور عبد الله اشكناني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير بالوكالة: إن الدبلوم يشمل جانبين، النظري والتطبيقي، إلى جانب الزيارات الميدانية لشركات خاصة تقنية تخصصية، وزيارات ميدانية خارج الدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا عالميا. وأضاف الرائد اشكناني: إن الدبلوم، ومنذ انطلاقه عام 2020، خرّج أكثر من 100 منتسب، نظراً لدقة معايير اختيار للمرشحين للانتساب للدبلوم، وإجراء اختبارات، ثم انضمام من يجتازون تلك الاختبارات للبدء في الدبلوم.

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