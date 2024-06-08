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«شرطة أبوظبي» تُطلع نظيرتها في عجمان على ممارسات «كلنا شرطة»

خلال استقبال وفد شرطة عجمان (من المصدر)
9 يونيو 2024 01:15

أبوظبي(الاتحاد)

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اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان على الممارسات الرائدة لمنظومة «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، وجهودها المميزة في تطبيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.
واستقبل العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، الوفد، برئاسة العقيد سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان، وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات التخصصية في مجالات العمل الشرطي والأمني.
وقدم العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية شرحاً للوفد حول منظومة «كلنا شرطة» موضحاً، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسة تركز على إشراك المعنيين، والوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية بهدف تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع، إسهاماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشرطة أبوظبي.
واستعرض المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» بشرطة أبوظبي أفضل الممارسات المطبقة في منظومة «كلنا شرطة» وأهدافها وآلية تنفيذها، من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في إشراك المجتمع للحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان، إلى جانب التعريف بقصص النجاح لأعضاء «كلنا شرطة» والدورات والورش التخصصية، لتأهيلهم بالتعاون مع الشركاء وأصحاب الاختصاص، واستثمار قدراتهم في خدمة المجتمع، واستدامة الأمن والأمان.

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