«خيرية الشارقة» تدعو لدعم 700 جلسة «غسيل للكلى»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن مبادرة جديدة أطلقتها ضمن مبادرات عشر من ذي الحجة، وأوضحت الجمعية، أنها أطلقت مبادرة «غسيل الكلى» والتي تستهدف توفير 700 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية، داعية المحسنين وأهل الخير إلى دعم هذه المبادرة التي تفتح الباب أمام علاج الكثير من غير المقتدرين، خصوصاً أن فشل الكُلى يأتي على رأس الأمراض المزهقة للنفس.

وقال خالد القصاب، مدير إدارة جمع التبرعات، إنه في ضوء تنفيذ حملة عيد الأضحى المبارك، فقد ارتأت اللجنة العليا للحملة إدراج مبادرة «غسيل الكُلى» ضمن مبادرات الحملة، والتي سوف توفر بدعم المحسنين 700 جلسة غسيل للمرضى المسجلين بكشوف الجمعية ممن حصلوا على موافقة بالمساعدة العلاجية، مشيراً إلى أنه يتم استقبال الحالات لتخضع للجلسات بعيادة غسيل الكلى التابعة للجمعية، بمساهمات المحسنين وأهل الخير، حيث يستكثر المتبرعون من العطاء وعمل الخير في هذه الأيام المباركة، وليس أجلّ من تخفيف معاناة مريض حالت ظروفه المادية دون تمكنه من علاج نفسه، وليس له ملاذ بعد الله سوى أبواب الجمعية.

وتابع: أن الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية، والتي تتبلور حول توفير جميع سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية، ولاسيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي، الذين تتطلب حالتهم الصحية سرعة الاستجابة في توفير العلاج والاستمرارية لضمان تعافي المريض وتحقيق النتائج المرجوة، ونحن من هذا المنطلق نناشد أصحاب الأيادي البيضاء إلى الوقوف معنا في تنفيذ هذه المبادرة وإدخال البهجة والسرور إلى المرضى ومداواتهم وتخفيف آلامهم.

وحول وسائل التبرع المخصصة لهذه المبادرة، أوضح القصاب أن تكلفة جلسة الغسيل الواحدة تبلغ 750 درهماً، ويتم استقبال التبرعات من المحسنين، سواء بتبرع كامل، أو بمساهمات جزئية، عبر الرسائل النصية القصيرة من اتصالات أو دو، إلى جانب الحسابات البنكية، أو من خلال الرابط الذكي المتاح عبر الموقع الإلكتروني بالجمعية، وكذلك من خلال مركز الاتصال 80014.