«شرطة أبوظبي» تسعد 80 متعافياً من السرطان بالورد والهدايا

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت شرطة أبوظبي 80 من المرضى المتعافين من السرطان، بتوزيع الورد والهدايا، خلال مشاركتها في احتفالية جمعية الإمارات للسرطان والتي نظمتها في مدينة العين، بالتزامن مع الشهر العالمي للناجين والمتعافين من هذا المرض.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون المرور بمنطقة العين، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الإنسانية واهتمامها المتواصل بإسعاد المجتمع، ودعم الناجين وحل المشاكل التي قد يواجهونها بعد اجتيازهم لمرض السرطان والتعاضد معهم.

وهنأ المقدم علي صالح العامري، نائب مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة العين الناجين من مرض السرطان على إرادتهم القوية في مكافحة المرض، وتمنى لهم السعادة، وتمتعهم دائماً بالصحة والعافية. وقدمت مديرية المرور والدوريات الأمنية شرحاً للحضور حول مهام دورية السعادة وجهودها في تعزيز الإيجابية المرورية، كما تم توزيع كتيبات توعية مرورية رقمية على الحضور حول الأنظمة والقوانين المرورية.

وأعرب الناجون من السرطان عن تقديرهم وشكرهم لشرطة أبوظبي على مبادرتها المتميزة واستعرضوا تجاربهم في مواجهة المرض، والتغلب عليه على الرغم من المعاناة الصعبة التي واجهوها في رحلتهم التي تكللت بالنجاح في مقاومة المرض.