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علوم الدار

طبيبة تستعين بخدمة «بن وريقة» لإنقاذ أم وجنينها

أمل محمد مع الرضيعة (من المصدر)
9 يونيو 2024 01:15

سعيد أحمد (أبوظبي) 

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استعانت طبيبة في مستشفى خاص بدبي، بخدمة «بن وريقة»، بعد تلقيها مكالمة طارئة في ساعة مبكرة من الصباح، تستدعيها للوصول إلى المستشفى في أقل من 20 دقيقة، لإنقاذ أم وجنينها، حيث سارعت إلى طلب الخدمة من «شرطة دبي»، لتتجنب المخالفات والزحمة المرورية، وتمكنت من الوصول في الوقت المناسب.
وقالت الدكتورة أمل محمد ابوراوي، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى السعودي الألماني بدبي: إن المسافة المستغرقة من منزلها إلى المستشفى تقدّر بأكثر من 45 دقيقة، لافتة إلى أن الحالة المرضية النادرة للأم ألمانية الجنسية، تستدعي التدخل السريع لإجراء عملية جراحية قيصرية، حيث وصلت خلال 17 دقيقة، وتم على الفور إجراء العملية الجراحية التي استغرقت ساعتين تقريباً، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة الأم وطفلتها.
وأضافت الدكتورة أمل محمد: إنها تلقت مكالمة هاتفية من غرفة التحكم بشرطة دبي، بعد وصولها، يطمئنون عليها وعلى الحالة المرضية، مثمنة التعاون الرائع لشرطة دبي، وعلى سرعة تجاوبهم وتفهمهم للحالة، وتواصلهم المستمر للاطمئنان، والتأكد من سلامتها.
تم إطلاق خدمة «بن وريقة» عام 2020 لفئة معينة من الأطباء أصحاب تخصصات محددة، عند استدعائهم من قبل المستشفيات لحالات الطوارئ القصوى، بهدف تسهيل وصولهم للمستشفيات بواسطة سياراتهم الخاصة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات واستثناءات على الطريق تسرّع وصولهم، مع ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتجنبهم أي تأخير نتيجة الازدحام المروري، بما يعزز استجابة العاملين في القطاعات الطبية لأداء عملهم الحيوي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء الاستجابة الطارئة لأماكن عملهم، ويمكن للأطباء من الفئات المستهدفة التسجيل في الخدمة من خلال تطبيق وزارة الداخلية.

دبي
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