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«الأرصاد»: الطقس صحو

«الأرصاد»: الطقس صحو
9 يونيو 2024 01:15

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.
وذكر المركز في بيانه اليومي، حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 51:16 والمد الثاني عند الساعة 09:02 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.
وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13: 12، والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

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