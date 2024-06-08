سلطان بن حمدان بن زايد: مصافحة رئيس الدولة «لحظة تاريخية»

العين (الاتحاد)

أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أن فريق العين عاش لحظة تاريخية مرتقبة ظل يعمل على تحقيقها طوال الموسم المنصرم، والمتمثلة في مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي كان يمنح جميع المنتسبين إلى النادي بكل شركاته من أجل رسم فرحة وطن لقيادتنا الرشيدة وكل شعب الإمارات.

وأكمل: استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، سيظل راسخاً في أذهان جميع العيناوية الذين يتطلعون إلى تكرار هذا المشهد الرائع، الذي يبعث على الفخر والتفاؤل والسعادة والاعتزاز في كل موسم، خصوصاً أنه تحقق برغبة الأبطال وعزيمة الرجال الذين كان زادهم في كل تحدٍّ هو رسم الابتسامة على محيا قائد ملهم ومحب لشعب وفي ومخلص لأغلى وطن إمارات الخير والعطاء.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، إن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، أرسى معالم استراتيجية ناجحة، توجها أبطال آسيا بـ«الناموس» من خلال حصدهم لأقوى بطولة آسيوية للأندية الأبطال في القارة الصفراء صنعت فرحة وطن.

وأكمل: المؤكد أن الاستقبال التاريخي للفريق المتوج باللقب القاري يعتبر أكبر حافز للفريق في إعادة المشهد الوطني الرياضي لكرة الإمارات لحصد المزيد من الإنجازات الخارجية، خصوصاً أن الفريق مقبل على تحديات استثنائية في الموسم القادم كبطل متوج بلقب القارة الآسيوية وممثلاً رسمياً للكرة الإماراتية والخليجية والعربية والقارة الصفراء في كأس القارات، بالإضافة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة النخبة الآسيوية.