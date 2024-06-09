أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 20.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 45:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 9, 2024
The #lowest_temperature recorded over the country today morning was 20.7 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:45 UAE Local time. pic.twitter.com/UJoa0mmhEc