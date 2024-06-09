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رئيس الدولة يستقبل اثنين من الأطفال من مشجعي نادي العين

رئيس الدولة يستقبل اثنين من الأطفال من مشجعي نادي العين
9 يونيو 2024 13:48

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اثنين من الأطفال من مشجعي نادي العين الذين أبدوا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان سموه قد استقبل أمس، في قصر البحر في أبوظبي، فريق نادي العين لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
نادي العين
محمد بن زايد
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