استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اثنين من الأطفال من مشجعي نادي العين الذين أبدوا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكان سموه قد استقبل أمس، في قصر البحر في أبوظبي، فريق نادي العين لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

#رئيس_الدولة يستقبل اثنين من الأطفال من مشجعي #نادي_العين الذين أبدوا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/rKjkx14nOe — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) June 9, 2024