الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد التسكين الذكي لحجاج الإمارات في المشاعر المقدسة

اعتماد التسكين الذكي لحجاج الإمارات في المشاعر المقدسة
9 يونيو 2024 14:01

كشف "مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات" عن اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام، مشيراً إلى أن اعتماد التسكين الذكي سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

أخبار ذات صلة
15 مليون درهم تبرعاً من "دبي الإسلامي" لـ "جمعية الفجيرة الخيرية"
حكومتا الإمارات وأذربيجان تطلقان «منتدى تبادل الخبرات الوزاري»

وأكد المكتب في هذا الصدد أنه سيعمل على توفير قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية موضحاً أن ذلك يأتي في ظل حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين كافة من خدمات الهيئة.

المصدر: وام
الإمارات
الحج
الحجاج
آخر الأخبار
نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية
الرياضة
نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية
اليوم 17:41
النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال
الرياضة
النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال
اليوم 17:34
إيرانيون يتجمعون في طهران حدادا على الرئيس إبراهيم رئيسي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ستة مرشحين يخوضون الانتخابات الرئاسية في إيران
اليوم 17:09
فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس
الرياضة
فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس
اليوم 17:03
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©