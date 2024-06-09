الأحد 9 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة

شعار وزارة الخارجية
9 يونيو 2024 14:54

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع. 

 

أخبار ذات صلة
15 مليون درهم تبرعاً من "دبي الإسلامي" لـ "جمعية الفجيرة الخيرية"
حكومتا الإمارات وأذربيجان تطلقان «منتدى تبادل الخبرات الوزاري»
المصدر: وام
إسرائيل
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية
الرياضة
نادي أبوظبي يفوز بكأس خماسي كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية
اليوم 17:41
النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال
الرياضة
النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال
اليوم 17:34
إيرانيون يتجمعون في طهران حدادا على الرئيس إبراهيم رئيسي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ستة مرشحين يخوضون الانتخابات الرئاسية في إيران
اليوم 17:09
فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس
الرياضة
فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس
اليوم 17:03
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©