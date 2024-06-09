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علوم الدار

بدور القاسمي تشهد حفل تخريج دفعة الربيع ب «أميركية الشارقة»

بدور القاسمي تشهد حفل تخريج دفعة الربيع ب «أميركية الشارقة»
9 يونيو 2024 15:17

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، احتفال الجامعة بتخريج طلبتها من دفعة ربيع 2024.

فقد سلمت الشيخة بدور القاسمي، خلال جلستين عقدتا صباحاً وبعد الظهر في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، 753 من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا شهادات التخرّج، تقديراً لسنوات من العمل الجاد والتفاني والالتزام الذي أظهروه على صعيد تحصيلهم الجامعي.

وكرّمت الطلبة المتفوقين، بمنحها الطالبة الخريجة فاطمة راشد بن طليعة، تخصص مالية، كأس رئيسة الجامعة لتحقيقها أعلى معدل تراكمي في دفعة ربيع 2024، والطالب الخريج جواد عمران شيخ، تخصص هندسة ميكانيكية، كأس مدير الجامعة لتميّزه الأكاديمي وحسن السلوك وخدمة الجامعة.

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وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها أمام الحضور، أن النجاح الأكاديمي والمادي مهم في الحياة، لكن قوة الشخصية هي المقياس الحقيقي لقيمة الشخص.. وقالت: «كل فعل تقوم به، سواءً في عائلتك أو مكان عملك أو مجتمعك، سيسهم في تشكيل العالم الذي ستعيش فيه أنت وأولادك».

وأضافت أن قوة الشخصية تتعلق بفعل الشيء الصحيح، خاصة عندما يكون الأمر صعباً وعندما لا تكون هناك مكافأة ملموسة.. تحلّ بالشجاعة للتحدّث والدفاع عما هو صواب.. أهنئكم، دفعة ربيع 2024، فرحتكم بدأت للتو، وأنا متشوقة لرؤية تأثيركم الإيجابي على العالم». 

من جانبه هنأ الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة الخريجين وعبر عن فخر الجامعة الأميركية في الشارقة بالإعداد القوي والصارم لطلبتها في مجالات الدراسة التي يختارونها وقال: «نحن لا نركز على مجالات تخصصهم فحسب، بل نعطيهم لمحة عن المجالات العلمية والأدبية الأخرى، بما يزودهم بمهارات مهمة مثل التفكير التحليلي، وحل المشكلات، وفرص استكشاف مواهبهم وشغفهم».

المصدر: وام
بدور القاسمي
الجامعة الأميركية في الشارقة
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