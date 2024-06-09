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عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
9 يونيو 2024 16:12

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا، العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرض سموه ومعالي ونستون بيترز، مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وإمكانات تعزيزها في القطاعات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.وتطرق الجانبان إلى مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً واعدة للتعاون في العديد من المجالات التنموية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مشيراً إلى وجود رغبة وإرادة مشتركة من البلدين الصديقين لتعزيزها على مختلف الأصعدة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ونستون بيترز، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي منطقة الشرق الأوسط.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
نيوزيلندا
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