15 مليون درهم تبرعاً من "دبي الإسلامي" لـ "جمعية الفجيرة الخيرية"

تسلمت جمعية الفجيرة الخيرية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 15مليون درهم من أموال الزكاة وذلك دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها داخل الدولة.

وثمن معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه بدعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، وترجمة قيم ديننا الحنيف.. موضحاً أن هذا التبرع سيسهم في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها الجمعية وسيتم تخصيصه للفئات المستحقة حسب مصارف الزكاة الشرعية.

من جانبه، أشاد عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي، بالدور الذي تقوم به جمعية الفجيرة الخيرية في مجالات العمل الخيري مشيراً إلى أن هذا التبرع يأتي دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقوم بها.