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علوم الدار

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية
9 يونيو 2024 20:46

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 160، الذي عقد اليوم 9 يونيو 2024، بالدوحة في دولة قطر الشقيقة.
تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع استعراضا لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.

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‎كما أشار البيان إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى، واستمرار الحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعقدت، على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من جمهورية اليمن الشقيقة وجمهوية تركيا الصديقة (كل على حدة)، وجرى خلالها بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الإستراتيجي القائم معهما.

المصدر: وام
المجلس الوزاري
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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