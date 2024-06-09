«دبي الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع «مستشفى رويال مارسدن»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» عن توقيع اتفاقية تعاون مع «مستشفى رويال مارسدن» في المملكة المتحدة، بهدف المساهمة في تطوير نماذج الرعاية الصحية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في العام 2026 ليكون أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في دبي، في خطوة تهدف إلى توفير أفضل ممارسات الرعاية الصحية لمرضى السرطان في مكان واحد وفق أفضل المعايير العالمية، تأكيداً لمكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال تقديم التشخيص والعلاج والرعاية الصحية، وبما يتماشى مع التزام «دبي الصحية» بالارتقاء بصحة الإنسان. وتنص الاتفاقية على توحيد جهود «دبي الصحية» ومستشفى «رويال مارسدن» الذي يعتبر أحد أبرز المراكز الرائدة على مستوى العالم في علاج وتشخيص وأبحاث السرطان، وذلك لتأسيس نموذج متميز للخدمات المتكاملة والشاملة لمرضى السرطان في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية عبر تطوير أنماط رعاية قائمة على الأدلة الطبية والتشخيص المبكر وتحديد مسارات العلاج المثلى لمرضى السرطان في كافة مراحل العلاج. وسيغطي برنامج الرعاية في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مراحل التعامل مع المرض، بدءاً من الكشف المبكر إلى العلاج والتعافي والدعم في فترة ما بعد العلاج. وتتركز محاور التعاون في تطوير وتأهيل فريق عالمي المستوى متخصص في علاج السرطان، وهو ما سيشمل وضع خطة عمل لتطوير الكفاءات، وإعداد برامج تدريب متطورة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر. إضافة إلى تطوير برنامج لأبحاث السرطان، بهدف إرساء نهج يركز على اكتشاف واستثمار التطورات العلمية في رعاية مرضى السرطان.