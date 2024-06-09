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علوم الدار

اتحاد المبدعين العرب يكرم مريم آل مكتوم

اتحاد المبدعين العرب يكرم مريم آل مكتوم
10 يونيو 2024 01:28

دبي (وام)

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منح اتحاد المبدعين العرب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وأحد الاتحادات المتخصصة في جامعة الدول العربية أمس «درع وشهادةَ الإبداع الاجتماعي وعضويته الفخرية» للشيخة مريم بنت محمد بن أحمد بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة العليا لمركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم نظرا لدورها في إدارة وتطوير العمل الاجتماعي ومواكبة رؤية الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد لمركز أمنيات واطّلع خلالها على التجهيزات المتطوّرة في علاج الحالات المستعصية لمرضى التوحد وأثنى على الطرق المبتكرة في علاج ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية.
وقال الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب إن هذا التكريم يأتي في إطار تقديرنا للإبداعات المتميزة والأدوار البناءة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الاجتماعي، وتشجيعًا للإبداع وأهله.. معربا عن تمنياته للشيخة مريم بمزيدٍ من التقدم.

اتحاد المبدعين العرب
الأمم المتحدة
مريم بنت محمد
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