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«صحة أبوظبي» توقع اتفاقية مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
10 يونيو 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، المستشفى غير الربحي، خلال زيارة وفد من قياداتها مؤخراً لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا. وبموجب مذكرة التفاهم، يهدف الجانبان لتطوير الأبحاث في علاج السرطان والعلاجات الجينية لدى الأطفال.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، ومادلين بيل، الرئيس والمدير التنفيذي في مستشفى فيلادلفيا للأطفال.
وبالاستفادة من إمكانات البنية التحتية المتطورة وبيانات الجينوم المتوفرة في أبوظبي، سيسعى الجانبان لتعزيز البحوث والبرامج في الأمراض النادرة وأورام الأطفال والعلاج الجيني. ويشير أحدث التقديرات إلى وجود تحدٍّ عالمي كبير بسبب سرطانات الأطفال، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بتشخيص أكثر من 275 ألف طفل ومراهق (من 0 إلى 19 عاماً) بالسرطان حول العالم في عام 2022. وفقد أكثر من 105.000 طفل حياته بسبب المرض في نفس العام.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «في ضوء التزامها بتعزيز علاقات وأطر التعاون العالمية، تواصل دائرة الصحة - أبوظبي ريادتها في ضمان توفير العلاجات المبتكرة والحلول العلاجية المتطورة في أبوظبي وخارجها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شتى أرجاء العالم. ويسعدنا في الدائرة التعاون مع نخبة من الشركاء المرموقين، مثل مستشفى فيلادلفيا للأطفال للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية للأطفال في الإمارة. ومعاً، سنعمل على تحسين قدرات البحوث، وإدارة الأمراض».
تبادل الخبرات
سيتبادل الجانبان كوادر التدريس والتدريب والباحثين والطلاب في برامج قصيرة وطويلة الأمد لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون في ممارسات رعاية الأطفال المتطورة. وإلى جانب ذلك، سيقوم الجانبان بتقديم فرص التعلم عن بُعد وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، وسيحرصان على الاستفادة من أدلة العالم الواقعي العلمية للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية وتوسيع الموارد البحثية في الإمارة، كما سيعملان على الارتقاء بإمكانات العلاجات الجينية والخلوية والأبحاث السريرية . من جهتها، قالت مادلين بيل، الرئيس والمدير التنفيذي في مستشفى فيلادلفيا للأطفال: «يواصل مستشفى فيلادلفيا للأطفال التزامه بتحسين النتائج الصحية للأطفال في جميع أنحاء العالم وضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجون إليها، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية. إن شراكتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي ستساعدنا على تطوير أبحاث طب الأطفال وتحقيق إنجازات من شأنها أن تعود بالنفع على الأطفال في أبوظبي وفي جميع أنحاء العالم».  

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