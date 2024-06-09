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علوم الدار

تخريج دورتي «الشغب التأسيسية» و«تمكين العناصر النسائية»

تخريج دورتي «الشغب التأسيسية» و«تمكين العناصر النسائية»
10 يونيو 2024 01:28

دبي (الاتحاد) 

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شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، حفل تخريج دورة الشغب التأسيسية ودورة تمكين لتأهيل عناصر الشرطة النسائية، اللتين عقدتا في ميدان الإدارة العامة بوقتٍ واحد، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد عيسى حمزة، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والعقيد عبدالله بن شيبان، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، وعدد من ضباط الإدارة العامة والمشاركين في الدورة.
وقال اللواء راشد الفلاسي: إن شرطة دبي حريصة كل الحرص على توفير الأمن والسلامة للجميع، ورفع مستوى كفاءة العاملين، والتمتع بكفاءة وحرفية عالية.
وأشاد اللواء الفلاسي بالعرض ومدى الانسجام الذي كان واضحاً بين جميع الفرق المشاركة.
وأوضح العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، أن دورة الشغب التأسيسية ودورة تمكين وتأهيل عناصر الشرطة النسائية عقدت بالتعاون مع شرطة الخيالة، والكلاب البوليسية، وتم تدريب المشاركين والمشاركات على أفضل الوسائل والتكتيكات المستخدمة.

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