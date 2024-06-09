شرطة أبوظبي وعجمان تستعرضان أفضل ممارسات تلقي البلاغات

عجمان (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استقبال والتعامل مع البلاغات، وذلك ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين القيادات الشرطية في الدولة.

واستقبل العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، وفد شرطة أبوظبي برئاسة المقدم إبراهيم سعيد الحمادي، وحضور المقدم خليفة عبد الله البدواوي، والمقدم عادل خض البدواوي، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط من شرطتي أبوظبي وعجمان.

ورحب رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين القيادات الشرطية لتعزيز جودة العمل الشرطي.

وتم خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات في مجال استقبال البلاغات والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات التشغيلية المتبعة.

وفي ختام الزيارة، تقدم العقيد غيث خليفة الكعبي بالشكر والعرفان للوفد على الزيارة، واختيار شرطة عجمان للاطلاع على أفضل الممارسات، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين لتطوير الأداء، والارتقاء بالعمل الشرطي.