%98 نسبة دقة الفحص «الأولي» لوثائق ومستندات السفر بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مركز فحص الوثائق التابع لها ساعد العديد من الدول، ومنها دول متقدمة تكنولوجيا، في كشف حالات تزوير حصلت على مستندات ووثائق السفر خاصة بها.

وأشارت الإدارة إلى أنها لديها 4 خبراء معتمدين ومحلفين لدى المحاكم يتولون العديد من المهام، منها تدريب مأموري الجوازات (الصف الأول) على طرق الكشف المبكر لحالات التزوير لوثائق ومستندات السفر، كاشفةً عن أن دبي قدمت خدمات التدريب والتأهيل لبعض الدول الأخرى التي طلبت المساعدة في هذا الجانب.

وقال الخبير عقيل أحمد النجار، مستشار إدارة مركز فحص الوثائق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في تصريحات صحفية على هامش زيارة مركز فحص الوثائق بمطارات دبي: «نستخدم أحدث أجيال الأجهزة المستخدمة عالمياً في كشف تزوير المستندات والوثائق المتعلقة بالسفر، سواء في مطارات دبي أو في منفذ حتا البري».

وكشف عن أن المركز يمتلك أموراً وإجراءات استباقية لمواجهة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير وثائق ومستندات السفر، مشدداً على أن المركز يضع في حسبانه التطور الكبير في التقنيات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ ولذلك يتم العمل على توقع الطرق التي يمكن أن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بطريقة غير صحيحة بمجال تزوير مستندات السفر، ويتم العمل على وضع الحلول والطرق التي تحول دون حدوث ذلك.

وأعلن أن 85% من حالات التزوير للجوزات يمكن تصنيفها على أنها حالات غير معقدة، مشيراً إلى أن المركز يتبادل المعلومات والنشرات مع إدارات الهجرة في دول العالم حول أحدث أساليب التزوير والتزييف التي يتم اكتشافها في وثائق السفر، والتي باتت تتم بدقة وحرفية عالية، وتستخدم فيها تقنيات متطورة.

وكشف عن أن نسبة دقة الفحص «الأولي» لوثائق ومستندات السفر في دبي تتجاوز 98%، وهي من بين الأعلى عالمياً، لافتاً إلى «إقامة دبي» تحرص على مواكبة امتلاك أحدث التقنيات، وتنبي أفضل الممارسات التي تساهم في كشف حالات التزييف والانتحال التي يمارسها بعض المسافرين بعلم منهم أو كونهم ضحايا تم الإيقاع بهم من قبل أفراد آخرين. ثم تحدث النجار عن أشهر حالات التزييف والتزوير التي يتم ضبطها، وهي تتنوع أشكالها بين انتحال شخصية أو تزوير في بعض البيانات أو تزوير تأشيرة سفر وفي بعض الحالات هناك تزوير جوازات سفر لدول أخرى، وتتم بحرفية عالية، ولكن بفضل الحس الأمني والخبرة التي يتمتع بها مأمورو الجوزات «الصف الأول» المدربين يتم اكتشاف حالات التزوير، ويتم تحويلها مباشرة لموظفي الصف الثاني، والذين يباشرون استكمال فحص الوثائق والتأكد من صحتها عبر الأجهزة المخصصة، واستكمال الإجراءات بحق المزورين.

وأوضح النجار أن جميع موظفي الواجهة الأمامية بمطارات دبي تتوافر لديهم نماذج إلكترونية من جوازات ووثائق السفر وقارئ جوازات إلكتروني، بحيث يسهل على كل منهم التدقيق في كافة الجوازات والوثائق المقدمة إليه عند الدخول أو المغادرة والتأكد من صحتها، كما أنهم يتمتعون بخبرة عالية في مطابقة الصورة في وثيقة السفر مع وجه حاملها، والتي تتم وفق مقارنات ومعايرة دقيقة.

ودعا مستشار إدارة مركز فحص الوثائق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جميع من قاموا بعمليات تجميل جذرية في ملامح الوجه، وخصوصاً الأنف والشفاه والمناطق القريبة من العينين، بتحديث الصورة الشخصية في وثيقة السفر لتكون مطابقة للتغيرات التي طرأت على الوجه، حتى لا يتم توقيف المسافر أو تأخيره في المطار لحين التأكد من صحة البيانات، كما حدث في حالات مشابهة خلال الفترة الماضية.

وأكد النجار أن «إقامة دبي» من الإدارات القليلة على مستوى العالم التي يوجد لديها مركز متخصص ومعتمد لفحص الوثائق والمستندات، حيث تعتمد معظم إدارات الهجرة في دول العالم على المختبرات الجنائية في عمليات الفحص والتدقيق، والتي تستغرق أوقاتاً طويلة قد تمتد لأيام وأسابيع.

وقال: «بينما عملية الفحص هذه لا تستغرق في مطارات دبي سوى وقت قصير من مرحلة ضبط الوثيقة المزورة وحتى إعداد التقرير الذي يتضمن شكل التزوير ونوعه، وتسليم حامل الوثيقة المزورة إلى جهات الاختصاص المتمثلة في شرطة دبي والنيابة العامة».

ونوه بالدقة والاحترافية اللتين يتمتع بهما المركز في ضبط الوثائق المزورة، وهما محل تقدير وتحظيان بإشادة من قبل إدارات الهجرة في دول العالم.

حالات

أفاد بأن المركز، من خلال تجربته في التعامل مع حالات التزوير والتزييف التي تتعرض لها وثائق وجوازات السفر واطلاعه على الملابسات التي تحيط بالعديد من الحالات وفق تقديرات النيابة العامة، توافرت لديه رؤية خاصة تتصل بالأبعاد الإنسانية التي قد تحيط ببعض الحالات ووقوعها ضحية لهذه العمليات الإجرامية، حيث يتبع المركز إجراءات خاصة في التعامل مع الموقف، وفق ما يتطلبه من اعتبارات إنسانية.