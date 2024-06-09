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علوم الدار

«أوقاف دبي» تخصص 750 ألف درهم منحاً تعليمية

خلال الإعلان عن الدعم (من المصدر)
10 يونيو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن تخصيص 750 ألف درهم لدعم 650 طالباً وطالبة، ويأتي هذا الدعم ضمن خطط مصرف وقف التعليم، الذي يوجه ريعه لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس، تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين، في مساندة الطلبة تعليمياً، بإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة من خلال تأمين مصروفاتهم الدراسية.
وقدمت المؤسسة 400 ألف درهم لجامعة زايد بهدف مساندة الطلبة من ذوي الدخل المحدود، عن طريق تخصيص رواتب شهرية لتغطية تكاليف المواصلات والغذاء والحواسيب الآلية والاحتياجات الأخرى، كما خصصت أوقاف دبي مبلغاً قدره 350 ألف درهم لدعم الطلبة المتعثرين في كليات التقنية العليا ومساندتهم في توفير احتياجاتهم التعليمية.
وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، التزام المؤسسة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم، وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب، وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكافة فئات المجتمع، لافتاً إلى حرص المؤسسة على تقديم الدعم للطلبة غير القادرين ليتمكنوا من مواصلة مسيرة التعليم الأكاديمي، من خلال توفير احتياجاتهم المختلفة وتقديم الأدوات والأجهزة اللازمة للتحصيل العلمي.
وقال آل ثاني: تسعى المؤسسة إلى مساندة أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين مالياً، وتخفيف الأعباء المترتبة على دراسة أبنائهم، بما يضمن لهم انتظام الأبناء في تحصيلهم الدراسي بالصورة المثلى.
دعم
أوضح أن المؤسسة خصصت 750 ألف درهم لدعم الطلاب في الجامعات بدبي، لسداد المصروفات الدراسية عن عدد كبير من أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود، بالتنسيق مع الجامعات المعنية، وذلك وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء الراغبين بالمساهمة في تقديم مصروفات طلاب العلم ليواصلوا مسيرة التعليم دون عوائق.

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