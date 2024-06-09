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علوم الدار

«الثاني عشر» يستأنفون اليوم امتحانات نهاية العام بالفيزياء

طلاب في أحد الفصول الدراسية (من المصدر)
10 يونيو 2024 01:28

دينا جوني (دبي)  

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يستأنف طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات نهاية الفصل الثالث اليوم، يؤدون فيه اختبار مادة الفيزياء. 
ويبدأ زمن الاختبار الكتابي من المادة في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وينتهي الساعة الواحدة والنصف، أما الاختبار الإلكتروني فيبدأ الساعة الواحدة والنصف وينتهي الساعة الثانية والنصف. 
ويستكمل طلبة الثاني عشر في مسارات المتقدم، والنخبة والعام الأيام الأربعة الأخيرة من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث بمواد اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، وأخيراً الكيمياء أو الأحياء، التي يؤدوها تباعاً لغاية يوم الجمعة المقبل. أما طلبة المسار التطبيقي، فيختتمون امتحانات نهاية العام يوم الخميس مع مادة التربية الإسلامية.
وحدد دليل مكافحة الغش في الامتحانات الفصلية خمس مخالفات تُعد إخلالاً بنظام الاختبارات إذا ارتكبها الطلبة، وتستوجب بالتالي تطبيق الإجراءات التأديبية من قبل الإدارات المدرسية الواردة في لائحة إدارة السلوك. 
والمخالفات هي إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وإتلاف الورقة الامتحانية بطريقة متعمّدة، والغش أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات بأي وجه من الوجوه، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها بأي وجه من الوجوه، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الامتحانات أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة. 
وأشار الدليل أنه في حال ارتكبت أي من المخالفات الواردة في الدليل من قبل الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار سواء داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبار، يعدّ ذلك إخلالاً بنظام الاختبارات.

 

طلبة الثاني عشر
الفيزياء
امتحانات نهاية العام الدراسي
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