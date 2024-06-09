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علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تدعو إلى تفريج كربة 5 نزلاء بالمنشأة العقابية

محمد بن نصار
10 يونيو 2024 01:28

الشارقة (الاتحاد)  

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بدء تلقي تبرعات الراغبين في دعم مبادرة «تفريج كربة» ضمن مبادرات أيام عشر ذي الحجة، والتي تستهدف التكفل بتسديد ديون 5 نزلاء بالمنشآت العقابية والإصلاحية على ذمة قضايا تعثر مالي.
ودعا محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق المحسنين الراغبين في الاستزادة في الطاعات خلال هذه الأيام المباركة إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة التي أتاحتها الجمعية من خلال الرابط الذكي، والتي تتيح إخراج الصدقات من خلال بطاقات الائتمان ووسائل الاستقطاع أبل باي وسامسونج باي، وكذلك عبر الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إجراء التبرع من خلال التحويلات البنكية، بينما يمكن لمن يرغب في تسليم قيمة تبرعه بشكل يدوي إلى مندوب الجمعية من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80014.
وأوضح ابن نصار أننا في هذا اليوم وهو أول أيام شهر ذي الحجة نتطلع إلى جمع 300 ألف درهم، لتغطية ديون 5 نزلاء يقضون أحكاماً تنفيذية صدرت بحقهم وهم جميعاً يمثلون العائل الوحيد لذويهم، وليس لديهم مصدر دخل يؤمن لهم سداد تلك الديون، مشيراً والتي سوف تسهم تلك المبالغ في إعادة 5 نزلاء تعثروا في سداد ديونهم إلى أحضان أسرهم مما يدعم الاستقرار الأسري ويسهم في ترابط أفرادها، ويؤكد على قيمة هذا المشروع وتأثيره في رسم البهجة على نفوس المستحقين الذين كادوا يقضون العيد خلف القضبان، ولكن بفضل الله ومن ثم بإسهامات أصحاب الأيادي البيضاء نتطلع إلى رسم هذه الفرحة على وجوه تلك الأسر ليقضوا العيد وسط ترابط وفي أجواء من العائلة ولم الشمل والبهجة.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
تفريج كربة
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