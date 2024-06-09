الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح عيادة «آرت» للخصوبة في العين

نهيان بن مبارك خلال افتتاح العيادة (وام)
10 يونيو 2024 01:28

العين (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: إن الإمارات العربية المتحدة أصبحت تتمتع بسمعة مميزة على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية بدعم واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي يؤكد دائماً أهمية هذا القطاع الرائد وما يمثله في مسيرة النهضة والتطور الذي تعيشهما الدولة.
وأكد معاليه أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تحديث هذا القطاع بشكل مستمر سواء من خلال استقدام أهم الخبرات الطبية على مستوى العالم، أو عن طريق الحصول على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية على مستوى العالم سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه عيادة «آرت» للخصوبة في مدينة العين، يرافقه عدد كبير من الشخصيات والقيادات والخبرات الطبية على مستوى الدولة، من بينهم معالي الدكتورة أمل القبيسي والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة-أبوظبي والمهندس علي خليفة القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين، وعبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند وحارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جلف كابيتال.
وتفقد معاليه جميع أقسام العيادة مشيداً بما تحتويه هذه الأقسام من تجهيزات مميزة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المرافق الصحية بالدولة، في تقديم أفضل خدمة طبية بمواصفات عالمية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المباركة.
وأضاف معاليه: «ترتقي هذه العيادات ذات المستوى العالمي إلى مستوى خدمات التلقيح الاصطناعي وتُمثل هدية قيّمة للمواطنين والمقيمين في مدينة العين، ويُعد هذا الحدث تأكيداً على التزام عيادات آرت للخصوبة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتقديم بيئة علاجية بأحدث التقنيات واستقطاب كوادر طبية بخبرات عالمية في مجال طب الإنجاب».
موقع
يسهل موقع العيادة الجديدة، في قلب مدينة العين وصول القاطنين فيها وكذلك القاطنين في الإمارات المجاورة، وتتمتع ببنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة تشمل حضانات مجهزة بالذكاء الاصطناعي وأحدث مرافق غرف العمليات ومرفق الاختبارات الجينية ومختبر علم الأمراض الداخلي.
ويُقدم المرفق الطبي الذي تبلغ مساحته 25.000 قدم مربعة جميع الخدمات المتعلقة بطب الإنجاب بما في ذلك علاج العقم عند الذكور والإناث.

نهيان بن مبارك
العين
الإمارات
الرعاية الصحية
محمد بن زايد
آخر الأخبار
شعار دائرة الموارد البشرية في الشارقة
علوم الدار
تحديد عطلة عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية في الشارقة
9 يونيو 2024
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
9 يونيو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 01:31
الرئيس الفرنسي يدلي بصوته داخل مركز اقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
اليوم 01:31
المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
اليوم 01:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©