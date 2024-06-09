نهيان بن مبارك يفتتح عيادة «آرت» للخصوبة في العين

العين (وام)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: إن الإمارات العربية المتحدة أصبحت تتمتع بسمعة مميزة على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية بدعم واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي يؤكد دائماً أهمية هذا القطاع الرائد وما يمثله في مسيرة النهضة والتطور الذي تعيشهما الدولة.

وأكد معاليه أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تحديث هذا القطاع بشكل مستمر سواء من خلال استقدام أهم الخبرات الطبية على مستوى العالم، أو عن طريق الحصول على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية على مستوى العالم سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه عيادة «آرت» للخصوبة في مدينة العين، يرافقه عدد كبير من الشخصيات والقيادات والخبرات الطبية على مستوى الدولة، من بينهم معالي الدكتورة أمل القبيسي والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة-أبوظبي والمهندس علي خليفة القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين، وعبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند وحارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جلف كابيتال.

وتفقد معاليه جميع أقسام العيادة مشيداً بما تحتويه هذه الأقسام من تجهيزات مميزة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المرافق الصحية بالدولة، في تقديم أفضل خدمة طبية بمواصفات عالمية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المباركة.

وأضاف معاليه: «ترتقي هذه العيادات ذات المستوى العالمي إلى مستوى خدمات التلقيح الاصطناعي وتُمثل هدية قيّمة للمواطنين والمقيمين في مدينة العين، ويُعد هذا الحدث تأكيداً على التزام عيادات آرت للخصوبة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتقديم بيئة علاجية بأحدث التقنيات واستقطاب كوادر طبية بخبرات عالمية في مجال طب الإنجاب».

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يسهل موقع العيادة الجديدة، في قلب مدينة العين وصول القاطنين فيها وكذلك القاطنين في الإمارات المجاورة، وتتمتع ببنية تحتية وتكنولوجيا متقدمة تشمل حضانات مجهزة بالذكاء الاصطناعي وأحدث مرافق غرف العمليات ومرفق الاختبارات الجينية ومختبر علم الأمراض الداخلي.

ويُقدم المرفق الطبي الذي تبلغ مساحته 25.000 قدم مربعة جميع الخدمات المتعلقة بطب الإنجاب بما في ذلك علاج العقم عند الذكور والإناث.