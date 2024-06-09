راشد المعلا يشهد حفل تخريج طلبة مدرسة الشويفات بأم القيوين

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشويفات الدولية بأم القيوين، الذي أقيم مساء أمس بمسرح المدرسة.

وحضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والكادر الإداري والتدريسي بمدرسة الشويفات الدولية.

وهنّأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وثمن الجهود التي يبذلها العاملون من الكوادر الإدارية والتدريسية التي كان لها أثر عظيم في دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير والتجديد.

ووجّه سمو ولي عهد أم القيوين بتخصيص منح دراسية كاملة في جامعة أم القيوين للخريجين، انطلاقاً من دعم سموه المستمر للطلبة المبدعين والمتميزين، ولتشجيعهم على المزيد من التفوق العلمي وتحفيزهم على استكمال دراستهم الجامعية في برامج البكالوريوس التي تطرحها جامعة أم القيوين في مختلف التخصصات ضمن بيئة تعليمية تحفزهم على الابتكار والإبداع، وتعزز من مهاراتهم القيادية. وبدأت فعاليات الحفل بوصول سمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ وكبار المسؤولين، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وتحدث الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا عن تاريخ مدرسة الشويفات الدولية في أم القيوين، وشارك الحضور قصة تأسيس المدرسة في عام 1993، وذكر أن افتتاح مدرسة الشويفات الدولية كان نابعاً من حاجة إمارة أم القيوين لنظام تعليمي قوي.

وتوجه الشيخ ناصر بن راشد المعلا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين على دعم سموهما المستمر لتطوير منظومة التعليم في الإمارة، وبارك للخريجين وأهاليهم، متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم المستقبلية.

وألقى رامي ملك المدير الإقليمي للعمليات الأكاديمية لمدارس الشويفات في الدولة كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ والمشاركين لحضورهم حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشويفات الدولية بأم القيوين، مشيداً بالرعاية التي تحظى بها المسيرة التربوية والتعليمية بالإمارة.

وتوجه رامي ملك بالشكر للمعلمين وإدارة المدرسة وأولياء الأمور على دورهم في نجاح الطلاب، مشجعاً الخريجين على مواصلة التعلم مدى الحياة، والسعي نحو التميز.

تجارب

ألقى نيل سموكر، مدير المدرسة كلمة أكد فيها أهمية هذا اليوم، ليس فقط للطلاب الخريجين، ولكن أيضاً للمؤسسة كون هذا الحفل أول حفل تخرج لمدرسة الشويفات الدولية بأم القيوين، مؤكداً أن هذا الحدث سيظل محل تقدير لسنوات قادمة. وهنأ الخريجين على عملهم الجاد ومواظبتهم، وقدرتهم على التكيف، وحثهم على التأمل في الدروس التي تعلموها، والتجارب التي ساهمت في تشكيل شخصياتهم ودعاعم إلى التحلي بالشجاعة والثقة وهم يخطون نحو المستقبل، مؤكداً قناعته التامة بأنهم سيحققون النجاح بمواجهة تحدياتهم المستقبلية. بعد ذلك ألقى طلاب الدفعة الأولى (عائشة الشامسي - ناعمة الشعالي - سعود آل علي) كلماتهم بالنيابة عن بقية الخريجين والتي عبروا فيها عن فخرهم كونهم من أول دفعة من طلبة الثانوية تتخرج في مدرسة الشويفات الدولية بأم القيوين، وقدموا الشكر والتقدير للكادر الإداري والتدريسي بالمدرسة على ما بذلوه من جهود طوال فترة التعليم ولم يبخلوا على الطلاب بالعلم والمعرفة.