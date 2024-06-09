الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً
10 يونيو 2024 01:28

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز في بيانه اليومي ، أمس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب ، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 36:17 و المد الثاني عند الساعة 39:02 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة20:33.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
أمطار
آخر الأخبار
شعار دائرة الموارد البشرية في الشارقة
علوم الدار
تحديد عطلة عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية في الشارقة
9 يونيو 2024
جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الأضحى لموظفي حكومة أبوظبي
9 يونيو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 01:31
الرئيس الفرنسي يدلي بصوته داخل مركز اقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليمين» يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا والنمسا
اليوم 01:31
المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
اليوم 01:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©