«طرق دبي» تفتتح جسراً رئيساً مع شارع الشيخ محمد بن زايد

دبي (وام)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أمس، جسراً رئيساً، ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يشمل تنفيذ أربعة جسور بطول 2874 متراً وبطاقة استيعابية قدرها 17600 مركبة في الساعة.

يبلغ طول الجسر المُنجز 666 متراً، بسعة مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في تحقيق انسيابية حركة السير، وتفادي تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مداخل منطقة عقارات جميرا للجولف.

وأعلن معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 90% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى أن محور شارع جرن السبخة، يعد أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل.

وأكد الطاير أن المشروع سيسهم، عند افتتاحه، في اختصار المسافة وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع جرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، مع خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق، بنسبة 70%.

ويتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، تنفيذ جسور، الأول جسر عند تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الأصايل، بطول 943 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما الجسر الثاني فيبلغ طوله 601 متر، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية من شارع جرن السبخة شرقاً باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه شمالاً باتجاه القصيص وديرة، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة. ويبلغ طول الجسر الثالث في المشروع، 646 متراً، بسعة مسارين مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة.