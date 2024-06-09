تشغيل محطة جديدة لنقل الطاقة في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة البدء في تشغيل محطة كلباء التجارية لنقل الطاقة جهد «33/11 كيلو فولت»، وذلك استمراراً لجهود «الهيئة» في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في المناطق كافة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المحطة 55 مليون درهم، وتمت جميع عمليات الاختبارات والتشغيل بنجاح.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المحطة الفرعية التجارية الجديدة في كلباء جهد 33/11 ك. ف تعتبر المصدر الرئيسي في التغذية الكهربائية للمنطقة والمناطق المجاورة، مثل المنطقة التجارية والصناعية «القرم»، وواجهة كلباء مول ومدرسة فكتوريا ونقطة حدود خطم الملاحية.

وأكد أن «الهيئة» تحرص على تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات وفي أسرع وقت ضمن خطة زمنية محددة، وتوفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالعمل المستمر على تطوير الخدمات. وأشار إلى أنه تم تنفيذ المحطة وتوصيلها بالشبكة وتشغيلها وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة وتزويدها بأنظمة متطورة لضمان الجودة والكفاءة حيث تبلغ سعة المحطة 60 م . ف.أ وتحتوي على 3 محولات كل منها سعة 20 م . ف .أ، وتم استخدام أحدث التقنيات في المحطة، وتمديد كابلات 33 ك.ف بطول 25كم وكابلات 11 ك.ف بطول 12 كم، وتحتوي المحطة على نظام «بي إم . إس» الذي يتضمن أنظمة الدخول وكاميرات مراقبة وأنظمة تكييف ونظام مراقبة درجة حرارة الغرفة وأنظمة إطفاء الحريق.