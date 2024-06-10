"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 23.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 23.1 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/NqIWd58w2Y — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 10, 2024