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شرطة أبوظبي تطلق النسخة الـ5 من حملة "صيف بأمان"

شرطة أبوظبي تطلق النسخة الـ5 من حملة "صيف بأمان"
10 يونيو 2024 11:14

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم النسخة الخامسة من حملة "صيّف بأمان"، وذلك بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن.

وتركز الحملة، التي تستمر حتى 31 أغسطس 2024 ، على توعية أفراد المجتمع بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف وتقديم رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء وحث الأسر على حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة.

وتتعدد وسائل التوعية في الحملة منها الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ، والمجالس المجتمعية ، والتواصل المباشر مع الجمهور، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لقيادة آمنة للمركبات بلا حوادث.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية التي تحقق التطلعات وصولاً إلى مستويات أفضل في الحماية للمساكن والممتلكات والأرواح، ومناشدة الجمهور باتخاذ الإجراءات الوقائية بمنازلهم في حال السفر.

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وحثت السائقين على ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا والالتزام بتدابير السلامة والوقاية من حوادث حرائق المركبات نتيجة لارتفاع درجات حرارة الجو.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828، إسهاماً في تعزيز أمن المجتمع ، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، والوقاية من مخاطر الجرائم بشتى أنواعها.

وتشارك في الحملة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي، ومديرية المرور والدوريات الأمنية، وإدارة الأدلة الجنائية، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة المعلومات الأمنية وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

المصدر: وام
الصيف
شرطة أبوظبي
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