"أبوظبي للدفاع المدني" توضح الإجراءات الوقائية من الأخطار في المطابخ

أوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لأفراد الجمهور، الإجراءات الوقائية من الأخطار في المطابخ. وفق الحساب الرسمي لهيئة أبوظبي للدفاع المدني على منصة إكس.

ودعت أبوظبي للدفاع المدني، أفراد الجمهور إلى ضرورة التأكد من إغلاق الأجهزة الكهربائية، والصيانة الدورية للموقد وتمديدات الغاز.

كما نبهت إلى ضرورة التأكد من وضع اسطوانة الغاز خارج المطبخ في منطقة جيدة التهوية، ووضع الأدوات الحادة بعيداً عن متناول الأطفال، والتأكد من عدم ترك أواني الطبخ أثناء الطهي من دون مراقبة.