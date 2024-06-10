«صحة» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، هُويتها المؤسَّسية الجديدة، التي تتعهَّد من خلالها بمواصلة الارتقاء بتجربة المرضى والاستمرار في تعزيز النهج الاستراتيجي الموثوق والموحَّد الذي تتبعه شركة «صحة» في الرعاية التي تركِّز على المريض، ودعم صحة المجتمع في أبوظبي.

وتتمحور الهُوية المؤسَّسية الجديدة لشركة «صحة» حول تسخير شبكتها الواسعة التي تضمُّ أكثر من 14 مستشفى و2,300 طبيب و11,500 موظف، في توفير نتائج أفضل للرعاية الصحية للأفراد في أبوظبي. وتماشياً مع رؤية مجموعة «بيورهيلث»، تلتزم شركة «صحة» بتعزيز جودة حياة الأفراد ودعم صحتهم.

وأطلقت «صحة» هُويتها المؤسَّسية الجديدة خلال «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي. وخلال الحدث، أكَّدت «صحة» التزامها بتقديم الرعاية الشخصية المتميّزة على نطاق أوسع، ومواصلة جهودها لمواصلة الارتقاء بمعايير تقديم الرعاية الصحية. وشهد الحدثَ عددٌ من كبار الشخصيات؛ منهم ممثلون لحكومة أبوظبي، ومسؤولو الإدارة العليا لمجموعة «بيورهيلث» ومسؤولو شركة «صحة»، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز دور شركة «صحة» في توفير الرعاية الصحية والشخصية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، تواصل أبوظبي المُضي نحو ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً، وتقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وخارجها. ويأتي ذلك بفضل إسهامات منظومة محلية متميزة تضمُّ نخبة من مزوِّدي الرعاية الصحية مثل مجموعة بيورهيلث، التي تفتح آفاقاً جديدة في طب الرعاية الشخصية وتعمل على إرساء معايير متميِّزة وتبنّي تقنيات غير مسبوقة لرعاية المرضى. وفي هذا الإطار، تمثِّل الهُوية الجديدة لشركة (صحة) خطوة أخرى ضمن الجهود الرامية إلى إرساء نموذج عالمي المستوى للصحة والعافية وعلم إطالة العمر هنا في العاصمة أبوظبي».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «تحقيقاً لرسالة (بيورهيلث) المتمثّلة في توفير مقوّمات عمر صحي مديد، وتعزيز معايير الصحة والسعادة لدى الأفراد في دولة الإمارات وخارجها، نؤكِّد باستمرار التزامنا بتحسين مخرجات المرضى، وتوفير تجربة رعاية لا مثيل لها عبر كامل مجموعتنا. وتؤدي شركة (صحة)، بتاريخها العريق في أبوظبي، دوراً محورياً في هذه المنظومة، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تطوير علم إطالة العمر والتميُّز في رعاية المرضى».

وأضافت آصف: «نحن فخورون بإنجازات شركة (صحة) ومكانتها المهمة ضمن مجموعة (بيورهيلث)، وخاصة في أبوظبي، حيث لا تعكس الهُوية الجديدة قيمنا ورؤيتنا المشتركة فحسب، بل تؤكِّد أيضاً التزامنا بإحداث تحوُّل في تقديم الرعاية الصحية. ونلتزم بمواصلة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي بالتعاون مع شركة (صحة) والشركات التابعة لنا، ما يدعم تحقيق رؤيتنا الطموحة».

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «لطالما كانت شركة (صحة) رائدة في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي منذ أكثر من 17 عاماً، حيث أَسَّست إرثاً من الخدمات عالمية المستوى. وتحت شعار (رعاية موثوقة مدى الحياة)، نجدِّد التزامنا بمواصلة الارتقاء بتجربة المرضى، وتوفير خدمات رعاية صحية على أعلى مستوى. وتتماشى الهُوية الجديدة لـ(صحة) مع حرصنا على تعزيز الرعاية المتمحورة حول المريض، ما يتماشى استراتيجياً مع رؤية (بيورهيلث) لتطوير علم إطالة العمر. ونواصل تأكيد التزامنا بالتميُّز والشمولية، وترسيخ دورنا المحوري في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتطوُّر باستمرار لتلبية احتياجات مجتمعنا وتعزيز تجربة المرضى».

وتواصل (صحة) جهودها لرفع مستوى تجربة المرضى، من خلال غرف الطوارئ الجديدة والمتطورة في كلٍّ من «مدينة الشيخ خليفة الطبية» و«مستشفى توام»، والمجهَّزة بأحدث التقنيات الطبية، ويعمل بها فريق يتمتَّع بمستوى عالٍ من الخبرات، إلى جانب المتخصِّصين في رعاية الطوارئ. وتهدف غرف الطوارئ الجديدة إلى تعزيز قدرات استقبال المرضى وتقليل أوقات الانتظار، ما يضمن العلاج السريع والفعّال لجميع حالات الطوارئ. وتؤكِّد توسعة هذه الخدمات الحيوية، التزام شركة (صحة) بتوفير أعلى معايير الرعاية الطارئة للمجتمع.

وإلى جانب مرافق الطوارئ العامة، التي تركِّز على علاج الصدمات ورعاية البالغين، حقَّقت «مدينة الشيخ خليفة الطبية» خطوات كبيرة في مجال رعاية الأطفال من خلال افتتاح غرفة طوارئ مخصَّصة للأطفال. وتصميم هذا المرفق المتخصِّص للمرضى الصغار، لضمان حصول الأطفال على الرعاية في بيئة مصمَّمة لتلبية احتياجاتهم. وتمَّ تجهيز غرفة طوارئ الأطفال بمعدات طبية للأطفال، يديرها متخصِّصون في طب طوارئ الأطفال. وتعكس هذه المبادرة تفاني شركة (صحة) وجهودها لتقديم رعاية متخصِّصة لمرضاها الصغار، ما يجعل العلاج الطبي المتقدِّم متاحاً في بيئة صديقة للأطفال.

وأصبح بإمكان المرضى الآن حجز المواعيد عبر تطبيق واتساب، وزيارة العيادات في الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع في مواقع عدة. وتمَّ تصميم هذه العيادات لتوفير حلول رعاية صحية مرنة، ما يسهِّل على المرضى الحصول على الخدمات الطبية خارج ساعات العمل التقليدية. وتعدُّ هذه المبادرة جزءاً من التزام شركة (صحة) بتعزيز إمكانية الوصول وتلبية الاحتياجات المتنوّعة للسكان، ما يضمن توفير رعاية صحية عالية الجودة عند الحاجة إليها.

وتقدِّم «صحة» خدماتها لملايين المرضى سنوياً، انطلاقاً من التزامها بتحسين التجارب التي تركِّز على المريض وتعزيز صحة المجتمع. ومن خلال حملات الصحة العامة وبرامج الفحص المجانية وورش العمل التعليمية، تعمل «صحة» على الارتقاء بالرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وتشجيع الأفراد على اتباع نمط حياة صحي والاهتمام بصحتهم.