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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
10 يونيو 2024 13:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس مونتينيغرو، رئيس وزراء جمهورية البرتغال.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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