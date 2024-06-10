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علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة

حاكم الشارقة
10 يونيو 2024 14:12

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة.

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ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة المرفق بالمرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
دائرة المالية المركزية بالشارقة
الشارقة
سلطان القاسمي
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