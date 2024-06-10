"الخارجية" تستعد لموسم سفر المواطنين لأداء مناسك الحج

أكدت وزارة الخارجية استعدادها لموسم سفر المواطنين المتوجهين لأداء مناسك الحج، كما اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان تجربة سفر سلسة وحرصت على توفير خدمات رائدة للمواطنين على مدار الساعة. تؤكد الوزارة على أهمية التخطيط المسبق للسفر والاطلاع على أهم الإرشادات الخاصة بالحجاج من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى إلزامية إصدار تصاريح الحج قبل السفر، وأخذ الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات خاصة "تطعيم الإنفلونزا" حيث يتطلب إبراز بطاقة التطعيم عند مغادرة منافذ الدولة لأداء مناسك الحج. وأشار ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لدولة الإمارات لدى جدة إلى جاهزية الكادر الدبلوماسي وفرق العمل المعنية في الوزارة لمتابعة مواضيع المواطنين على مدار الــ 24 ساعة، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكداً على أهمية التسجيل في خدمة "تواجدي" من خلال موقع الوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي "UAEMOFA" حيث تمكن الخدمة فريق الوزارة من التواصل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم.وحرصاً من وزارة الخارجية على سلامة المواطن الإماراتي أثناء السفر، تقوم الوزارة بتقديم الدعم لكافة المواطنين المتواجدين في الخارج على مدار الساعة وتتعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون من خلال خدمة خط الطوارئ 0097180024 المخصصة لمواطني الدولة.

كما تتوفر خدمة إصدار "وثيقة العودة" الإلكترونية والتي تمكن المواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة والمستوفية للشروط في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر الإماراتي.